EN CONTRALORÍA, INVESTIGACIÓN SOBRE EX DIRECTOR DEL IET

José Luis Flores Pacheco, presidente de la Comisión Especial de Investigación del Congreso del Estado, informó que los resultados del trabajo realizado ya se encuentran en manos de la Contraloría del Estado, quien determinará la responsabilidad que pudiera o no tener el ex director del Instituto Estatal del Transporte, y consideró podría hacerse acreedor a la inhabilitación o bien a sanción penal corporal, lo que determinará la autoridad correspondiente.

Aseguró ya se analizaron las denuncias recibidas, y ya se citó a varias personas a ratificar su denuncia o ampliarla, procedimiento en el que se encuentra la Contraloría

-Una vez que termine la Contraloría de hacer toda la investigación, la turnará y, una de dos, o tiene responsabilidades administrativas, que puede ameritar una inhabilitación o tienen responsabilidades penales, como es el caso de algunas donde, con pruebas, se mostró que Candelario Salomón, junto con otras personas, solicitaban recursos que no eran “procedentemente lícitos”

Afirmó el asunto no está detenido, sigue abierto, pero no en el Congreso, y hay comunicación con la Contraloría, que investiga para turnarse a la Fiscalía Anticorrupción y determinar si hay un delito como tal o una sanción administrativa.

Señaló es un asunto que no puede alargarse porque la no regularización del transporte ocasiona muchos problemas y comentó hay el compromiso de mene una nueva Ley de Transporte para regularizar todos los problemas existentes en el sector, en la que se determinarán las facultades del IET y en la que se harán mesas de trabajo en las que no participará el organismo porque “no puede ser juez y parte”.