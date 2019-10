EN EL AUDITORIO NACIONAL, CHAYANNE DEDICA SU CONCIERTO A JOSÉ JOSÉ

Chayanne dedicó su primer concierto de octubre en el Auditorio Nacional a uno de los intérpretes que lo han inspirado a lo largo de su trayectoria: José José, fallecido el sábado pasado.

“México me vio crecer y me ayudó a crecer. Raúl Velasco me ayudó mucho en la carrera. Ahí me apadrinó un grande de la música, quien acaba de fallecer y es tristísimo. Le dediqué mi concierto en Puebla y se lo dedico esta noche. Es uno de los grandes a quienes siempre van a recordar. De él me van a acompañar sus canciones, son mi inspiración.”

“Siempre estará en nuestros corazones, porque México es grande”, expresó Chayanne antes de interpretar Un siglo sin ti, en la que cobraron otra dimensión versos como “has cambiado mi vida, me has hecho crecer y es que no soy el mismo de ayer, un día es un siglo sin ti”.

Ante diez mil personas, el cantante puertorriqueño se plantó firmemente en el escenario y bailó, cantó y disfrutó como si el tiempo no hubiera pasado. Perfecto, carismático, preciso y seductor a sus 51 años de edad y con una energía igualada a la de hace más de cuatro décadas cuando inició su trayectoria.