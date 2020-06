En la “nueva normalidad” se debe usar cubreboca: IMSS

Tras haber iniciado la etapa denominada “Nueva Normalidad”, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche, promueve entre la población el uso del cubrebocas para frenar contagio por COVID-19, especialmente para aquellas personas que han retomado sus actividades cotidianas.

El coordinador auxiliar de Atención Médica Hospitalaria, Luis Armando Jiménez Bailón, instó a priorizar su uso para contener la propagación, principalmente en lugares con mayor concentración de gente, como los centros de trabajo, transporte público, mercados o supermercados.

Los cubrebocas son necesarios para evitar contagio al momento de hablar, estornudar o toser, ya que actúan como barrera para reducir la exposición de saliva y secreciones respiratorias, es decir, ayudan a bloquear gotas o salpicaduras de partículas que pueden contener el virus.

“Si una persona no infectada porta un cubrebocas no significa que se evitará el contagio, pero servirá como medida de contención para que algún portador de COVID no contagie a alguien más, de ahí la importancia de su uso”, subrayó el especialista.

Jiménez Bailón indicó que es necesario lavarse las manos con agua y jabón antes y después de colocarlo para evitar algún tipo de contaminación; cubrir boca y nariz en su totalidad; y bajo ninguna circunstancia compartirlo ni dejarlo al alcance de los demás.

“Los cubrebocas deben ser utilizados en el momento correcto para que tenga un máximo rendimiento. Podemos señalar los doble hoja, quirúrgicos y KN95, estos últimos para uso exclusivo del personal de salud que atienden a pacientes sospechosos y confirmados de la enfermedad”, refirió.

Finalmente, reiteró que permanecer en casa en la medida de lo posible es clave para combatir al coronavirus, pero sin descuidar el lavado de manos, higiene personal y estornudo de etiqueta para disminuir riesgos.