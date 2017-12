EN MARZO, EPN DECLARARÁ ZONA ECONÓMICA ESPECIAL A CAMPECHE

La declaratoria de Zona Económica Especial (ZZE) para Campeche, por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, será a finales del primer trimestre del 2018, aseguró el secretario ejecutivo de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE, Enrique Huesca Fernández.

En conferencia de prensa, indicó que se está en el proceso de dictaminación, trabajo a cargo de la Comisión Intersecretarial. En lo que refiere a la generación de empleos que se estarán generando señaló que se busca que estos sean bien remunerados, pero aún se está en el análisis de cuántos empleos se darán por cada dólar invertido.

Se confirmó, hay el interés de tres empresas internacionales interesadas en asentarse, las cuales no están en el giro petrolero porque se busca que sean compañías que generalmente no llegarían al Sur del país. Los nombres de dichas empresas no fueron revelados por cuestiones de confidencialidad.

En lo referente a los paquetes de incentivos fiscales, Huesca Fernández indicó que primero serán del 100 por ciento los 10 primeros años, 50 los 25 años y todos con tasa cero.

Para finalizar, se puntualizó en que Campeche tendrá inversiones que se podrían ir a estados como Monterrey, pero al llegar la ZEE a la entidad la vuelven competitiva.