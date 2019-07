EN NOVIEMBRE, LICITACIONES DEL TREN MAYA: ESCALANTE

Luego de señalar que si el proyecto del Tren Maya no trae el desarrollo que van a tener nuestras comunidades, de nada nos sirve que venga; si no hay las oportunidades de desarrollo, realmente estaríamos perdiendo, Gabriel Escalante Castillo, director general del Proyecto en Campeche, informó en noviembre próximo se realizará la licitación de dos tramos de vía, con una inversión de 2 mil millones de dólares, uno de los cuales va de los límites con el estado de Tabasco hasta Escárcega y, de Escárcega hasta Calkiní, hasta los límites con Yucatán.

Entrevistado en los bajos de Palacio de Gobierno, Escalante Castillo afirmó el proyecto tiene avances y recordó la reciente visita del director de Fonatur, Jiménez Pons en compañía de Eduardo Moreno, por ONU Hábitat, quienes recorrieron los municipios de Escárcega y Calakmul, proyecto que enfatizó es ambicioso, y en el que el tema de Escárcega es fundamental, pues ahí estarán los talleres principales y parte de la logística de mantenimiento de todo el equipo.

-Tenemos algunas áreas invadidas en los derechos de vía cercanos a la estación de Escárcega, varios edificios los tiene el SAE, organismo del SAT, y otros el FIT, que tenía la concesión de Ferrocarriles del Itsmo, por lo que se trabaja en su recuperación pues se quieren montar oficinas del Gobierno Federal en ese lugar, y el gobierno estatal brinda su apoyo.

De manera especial se refirió a Calakmul, con más de 700 mil hectáreas de reserva y en donde también se ubican las de Balam Ku y Balam Kin, donde se tiene que trabajar con sumo cuidado y sumar todas las voces, con 84 comunidades con las que afirmó hay contacto.

-Esto queda muy claro, no concebimos el desarrollo de Campeche si el Tren Maya no trae realmente ese beneficio. El Tren Maya en sí no es importante, realmente la importancia es el desarrollo que van a tener nuestras comunidades; de nada nos sirve que venga el Tren y los turistas si nuestra gente no lo aprovecha, si no tiene las oportunidades de desarrollo; realmente estaríamos perdiendo. Ya hemos tenido infinidad de reuniones, aunque esta zona va en una segunda etapa porque no tiene vía construida.

Informó entonces que en el caso del Estado de Campeche le tocan dos tramos. Uno que va de los límites con el estado de Tabasco hasta Escárcega y de Escárcega hasta Calkiní, hasta los límites del Estado de Yucatán, son los dos tramos que tenemos,

-Estamos pensando que las licitaciones de cada tramo serán de aproximadamente mil millones de dólares, son 20 mil millones de pesos; están trabajándose, ya afinando el proyecto ejecutivo para que se puedan licitar –apuntó y agregó el Gobierno de la República piensa sea a partir de noviembre próximo.

Señaló las empresas ganadoras requerirán de mucho trabajo y esto representa una oportunidad para las empresas campechanas y pidió recordar es un tema financiero.

-El Tren Maya y así hay que visualizarlo, es un tema porque es muy costoso, es un tema financiero, hay Financieras importantes y grandes empresas internacionales dedicadas a esto, empujando y obviamente la iniciativa privada tendrá que empujar mucho para poder salir. Es prácticamente imposible que con el presupuesto federal se pueda hacer una obra de esta magnitud.