En Puebla encuentran a joven muerta en supuesta “fiesta COVID”

La tarde del pasado domingo 17 de mayo una joven de 23 años de edad, presuntamente acudió a una “fiesta COVID2 en el municipio de Tecamachalco, en el estado de Puebla, por ello la Fiscalía del estado investiga su muerte.

Sandra era originaria del municipio de Quecholac, ubicado a unos 10 kilómetros de “Villa Jardín”, lugar donde ocurrió la supuesta fiesta y donde fue encontrado su cuerpo dentro de una alberca.

La invitación a la supuesta fiesta se realizó vía redes sociales, así lo dieron a conocer los vecinos, en dicha invitación se convocaba a los jóvenes a asistir con el objetivo de contagiarse comunitariamente de coronavirus para que así se obtuviera la inmunidad contra la pandemia.

Con información de las investigaciones de las autoridades se pudo saber que en el salón Villa Jardín se realizaban fiestas clandestinas constantemente ya que operaba de manera irregular.

Miguel Ángel Rodríguez, director de Industria y Comercio de Tecamachalco dijo que “es un espacio es un salón de banquetes, de manera local, no tenemos ningún tipo de registro con ellos, no cuentan con ningún tipo de licencia de funcionamiento o cédula de empadronamiento, es un establecimiento que no se encuentra normado hasta la fecha, ha recibido las invitaciones para que pueda agregarse al padrón municipal, no ha habido respuesta favorable”.

Las autoridades estatales señalaron que no hay una prueba real de que la fiesta en Tecamachalco haya sido convocada con la finalidad de que quienes asistieran se contagiaran de coronavirus.

Aunado a esto, se investiga otra supuesta fiesta que estaba prevista para el 30 de mayo pero que ya fue pospuesta para el 30 de junio.

“Dicen ocurrió en Tecamachalco de esta naturaleza pero no hay forma de corroborarlo es más posible que sea falso a qué tenga algún sustento real, hay otra que hoy nos reportaron de seguridad pública, la policía cibernética está investigando todo, ya dan hasta teléfonos, vamos nosotros a investigar y quién esté cometiendo estos actos de irresponsabilidad incurre en delitos”, señaló Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla.