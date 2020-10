En Rusia entrenan “perros chacales” para que detecten el covid-19

En Rusia, “perros chacales”, se entrenan para detectar a los enfermos de Covid-19 en los aeropuertos.

Esta raza fue creada por un científico en la época soviética.

Es en un laboratorio de adiestramiento canino de Jimki donde una pequeña perra gris huele una docena de frascos con muestras de orina, el animal designa uno de ellos y en recompensa recibe un pequeño trozo de carne.

Para reconocer el virus, los perros se ejercitan con la orina ya que es “la sustancia más pura, sin olores extraños de cosmética o perfume”, precisó la directora del centro de adiestramiento canino de la compañía rusa Aeroflot, Elena Batayeva.

Indicó que el virus no tiene olor pero la orina de los enfermos huele diferente. No obstante, no hay riesgo alguno de contagio para los humanos o los perros que participan en estos ejercicios.

Explicó que los adiestradores no trabajan con el virus. La orina no lo contiene. Esto ha sido verificado y confirmado.