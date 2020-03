En Yucatán, protesta personal del Issste por falta de insumos

En medio de la contingencia que se registra en Yucatán por los casos de coronavirus, personal del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSSTEY) se manifestaron, exigieron equipos de protección y materiales de trabajo.

Acusaron que no son las únicas irregularidades a las que se enfrentan, también sufren de descuentos injustificados en sus prestaciones, falta de equipos, vacunas, medicinas.

Lo más grave, es que no cuentan con insumos ni equipo de protección para hacer frente la pandemia del coronavirus, además carecen de protocolos de atención.

“No hay cubrebocas N-95, guantes, trajes, etc., no hay nada para el tratamiento de enfermos de Covid 19, además no hemos sido capacitados en el manejo de los mismos”.

Acusaron que en el nosocomio hay pacientes con coronavirus y temen resultar infectados ante la falta de insumos que los protejan.