ENCANTA A BARBARA MORI CONVERTIRSE EN NEGOCIADORA

La actriz Bárbara Mori aseguró a Excélsior que ahora vive una vida más tranquila, con perfil bajo y alejada de los reflectores y paparazzi.

Ello no quiere decir que no siga creando —en todos sentidos—, de hecho está por terminar el rodaje de una serie que se estrenará el primer trimestre del próximo año por la plataforma de streaming Claro Video.

“Estoy filmando una serie, La negociadora, que produce Once Once Films y sale en pantalla en Estados Unidos. Estamos a nada de terminar.En la serie soy la mejor negociadora de secuestros de Latinoamérica y me encargo de salvar vidas, me encantó este rol”, comentó en entrevista.

Para darle vida a este personaje, la actriz tuvo que hacer una ardua investigación.

“Hice un trabajo de mesa con los directores, que son Juancho Cardona y Letxe Ruiz, y me eché un clavado a ver entrevistas de secuestradores, negociadores, vi muchas series al respecto y me empapé un poquito del mundo de la policía y he de confesar que era muy ajena a él y que vivía en mi burbuja”, confesó.