ERIC DEL CASTILLO REVELA PADECE ENFERMEDAD INCURABLE

El padre de Kate del Castillo, informó que tiene una enfermedad incurable en la vista, esto durante la presentación de su libro “Por qué me hice actor”.

Durante una conferencia con medios de comunicación, el primer actor, Erick del Castillo, confirmó que padece mácula, una pequeña mancha de color amarillo dentro de la retina, informó La Botana.

“Ya estoy muy cansado, y no me es fácil porque también tengo problemas de la vista, es un padecimiento en la mácula, no tiene cura”, señaló el actor al medio mencionado.