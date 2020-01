Erik Rubín explota contra Alfredo Adame, “da lástima”, dice

Ante lo múltiples enfrentamientos que Andrea Legarreta a tenido con Alfredo Adame, quien la ofendió en varias ocasiones, Erik Rubín no aguantó más ydemostró que es un buen esposo y defenderá ante todo a su gran amor.

El histrión de las telenovelas ha dicho que la conductora de Hoy era una mujer ventajista en el medio del espectáculo, señalando que tenía el poder para echar de Televisa a quien fuera, por lo que ella no se quedó callada y lo contestó por medio de las cámaras.

El extimbiriche quien se había mostrado un poco al margen de la situación para no hacer más escándalo, decidió enfrentar al actor quien no solo ha tenido batallas con Legarreta, si no también con otras celebridades como Diana Golden y Maca Carriedo.

“Que podemos esperar de Alfredo Adame la verdad o sea es alguien que siempre está en conflicto, pues pobre yo creo que tendrá que trabajar con el y la verdad este yo creo que sí es gente que a mí me da lastima, pobre gente que tiene que estar metiendo mala onda, por todos lados y hablando mal de todo mundo”, dijo el histrión para La alegre comadre.

La última indirecta que Adame hizo fue un meme sobre la presentadora, quien no se quedó de brazos cruzados y también lanzó una fuerte indirecta para calmar las burlas sobre ella.

“Cuando aprendas que el comportamiento de una persona tiene que ver más con su propia lucha interna que contigo, aprenderás la compasión”, dice el texto de la famosa en sus redes sociales.