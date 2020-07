Erika Buenfil aclara el supuesto pleito con Angélica Rivera

Erika Buenfil acabó con los rumores que se levantaron luego de que se diera a conocer que Televisa prepara una nueva versión de la telenovela La madrastra, y que ello habría provocado una rivalidad entre ella y Angélica Rivera por el protagónico,

“Yo no estoy en pleito. Está de moda que las redes lancen encuestas, pero no tiene nada que ver con que yo esté de pleito con alguien, ni quién gana. No se trata de competir, se trata de divertirse. Y quien decida, si es que se hace, lo decidirá quien sea, pero yo no estoy de pleito con nadie”, aseguró la actual reina de Tik Tok.

Aprovechó para expresar su admiración por la labor de Angélica Rivera como actriz y lo exitosas que todavía son las producciones que protagonizó.

“Yo no sé de Angélica mas que tiene mucho éxito en su telenovela nuevamente con Destilando amor, por cierto, felicidades. Yo estoy en la que estoy que se llama Te doy la vida y punto. Un beso y un abrazo para ella”.

Buenfil reconoció que sí le gustaría protagonizar el remake de La madrastra, pues su “trabajo es la televisión”.