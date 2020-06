Erika Buenfil se lanza con un nuevo reto de baile

La actriz Erika Buenfil, de 56 años, volvió a mostrar su carisma al unirse a un reto que incluye hacer una coreografía de ‘Witch Doctor’.

Con un conjunto de color negro se postró sola frente a la cámara y se lució con el baile.

Desde que Buenfil incursionó en esta red social, se ha mantenido muy entretenida, y tiene 7.3 millones de seguidores.

“Se formó en algo muy divertido, como una personalidad no explotada nunca, pues me desahogo, bailo, brinco y no me da pena. Al principio hacía los TikToks sin importar qué iba a pasar porque no me imaginé lo que iba a pasar, pero ahora sí los pienso, no quiero ofender, a veces los toman a mal y hay ojos encima de mí. Pero yo seguiré”, expresó la actriz.

En cuanto a sus haters dice que prefiere nos darles importancia.

https://www.tiktok.com/@sazonandoconlabue/video/6839498161392798981?referer_url=https%3A%2F%2Fwww.excelsior.com.mx%2Ffuncion%2Ferika-buenfil-se-luce-en-tiktok-con-nuevo-reto-de-baile%2F1389004&referer_video_id=6839498161392798981