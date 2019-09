ERRÓNEA, POLÍTICA ECONÓMICA DE AMLO: CANACINTRA

La política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador, es errónea, porque sin crecimiento económico no habrá recursos para atender el bienestar social, señaló David Gutiérrez Castro, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Campeche.

En entrevista en sus oficinas, Gutiérrez Castro consideró es una política similar a la del primer año de su mandato, donde el dinero se destina a programas de beneficio social, que aunque opinó significa ayudar a los sectores más desfavorecidos, sin impulsar la inversión, no habrá ingresos para cubrir ese gasto.

-Es preocupante porque esto genera poca inversión, que es la que procura bienestar a mediano y largo plazo.

Señaló con los programas sociales es dinero que se va al consumo, y “ahí muere”.

-En cambio, cuando es para inversión, llámese en materia turística, genera más empleos, lo mismo que para impulsar proyectos industriales, y es beneficio a mediano y largo plazo, que es lo que como empresarios, nos preocupa.

-El dinero se va a estancar cierto tiempo y ni siquiera habrá un crecimiento del dos por ciento.

Advirtió el riesgo de desaceleración económica en Europa tendrá efectos negativos también para nuestro país, y es algo que no puede pasar por alto el Gobierno de México.

Enfatizó la carga tributaria sigue siendo fuerte, la energía eléctrica sigue siendo cara, lo mismo que el combustible, y es algo que no se va a resolver en el corto y mediano plazo aunque se termine el proyecto de Dos Bocas.

-Es una equivocación la política económica de la actual administración y hay que decirlo como es. Necesita el país que el dinero se mueva, que haya empresa, que haya inversión, economía, para que pueda tributar y en su momento poder seguir apoyando sus proyectos sociales.