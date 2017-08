ES HORA DE DARLE VALOR AGREGADO AL CAMARÓN: ECONOMÍA

Campeche es un estado que históricamente ha sido pesquero, y la pesca de altura es una actividad que genera más de tres mil empleos, además de concentrar toda una industria que tiene una derrama importante, señaló Tirso García Sandoval, delegado de la Secretaría de Economía en el estado de Campeche, quien destacó la necesidad de que se le dé un valor agregado a los recursos que se obtienen del mar.

-La pesca de altura, es particularmente importante porque concentras toda un industria que tiene una derrama importante, 3 mil familias dependen de ella y no se le puede restar importancia a una actividad tan trascendente, sobre todo en los tiempos de fragilidad económica, en los que vivimos en Campeche, que se debe también a que venimos de enfrentar una de las crisis más importantes, si no es que la más importante o trascendente en la historia de Campeche –agregó en respuesta a la queja del presidente de la Cámara Pesquera en Campeche, Francisco Márquez Zapata.

Asimismo, consideró que la petición expresa que hizo el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas al Presidente Enrique Peña Nieto en su reciente visita, tendrá resultados positivos en apoyo al sector pesquero en general y al de altura en especial.

-Ahorita todos los empleos cuentan, sobre todo cuando son formales y reciben prestaciones sociales; todos cuentan y hay que atenderlos con toda esta relevancia que significa –apuntó-. Ahora, cuando hablamos de actividad económica, o que representa para el Producto Interno Bruto (PIB), ahí las cosas tienen un sentido estrictamente aritmético. Nuestra producción como estado sigue siendo dominada en más de un 80 por ciento por las actividades petroleras, pero si quitamos esa actividad, tenemos actividades como la construcción, el sector comercial, las manufacturas que son trascendentes.

El funcionario federal enfatizó que la actividad comercial, el sector servicios, es el mayor empleador y le da fortaleza al mercado interno que es el que ha ayudado a aminorar el impacto que significó la pérdida de empleos en Ciudad del Carmen con la crisis petrolera.

-No abona ningún tipo de suspensión de actividad económica y sobre todo ésta de la pesca de altura. Habiendo reconocido esto, también sabemos que la pesca de altura, en especial la flota camaronera afronta retos muy importantes, pero no es la única industria y lo que tenemos que buscar es cómo hacer más competitiva a esa industria. No hay empresa o industria que pueda vivir de los subsidios, por lo que tiene que ser rentable.

Puntualizó debe analizarse cómo abonar a la rentabilidad de esta actividad, a las cadenas de valor agregado, construir estas y añadir valor a los productos que se explotan para accesar a mercados de mayores precios y rentabilidad.

-Es momento también de hacer un análisis de hasta dónde se puede sostener y hasta dónde llegan las propias finanzas del Estado, me refiero al Estado Mexicano para sostener esta o cualquier otra actividad que pudiera no ser suficiente para cubrir costos. Si es así entonces tendremos que ver otras alternativas.