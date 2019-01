ES PRONTO PARA PENSAR EN EL 2021: CASTRO BELLO

Para trabajar por las familias campechanas no hace falta tener un cargo: lo más importante es cumplir la palabra. Eso nos mantiene trabajando, sin pensar una candidatura para el 2021. Todo tiene su tiempo y su momento, aseguró Christian Castro Bello.

Indicó la República aseguró que tiene muy claro lo importante de mantener cercanía con la gente, porque a las mujeres y hombres que le dieron su confianza en las pasadas elecciones, no las olvida.

Indicó que muchos días de campaña le permitió caminar cabeceras municipales y comunidades en 11 puntos del Estado, donde conoció a campechanas y campechanos de trabajo que aman Campeche. A jóvenes y adultos mayores que le hablaron de sus inquietudes y sueños, con los que conectó por tener un mismo anhelo, avanzar y hacer avanzar a Campeche.

-Por eso Christian Castro no ha dejado de trabajar, seguimos caminando. Estamos visitando a la gente, es importante, para agradecer a todos los campechanos que nos dieron la confianza, más de 130 mil campechanos lo hicieron-, resaltó.

De los que ya hablan de las elecciones intermedias, expresó respeto por las inquietudes de los demás. Pero para él, “es demasiado pronto para pensar en el 2021”.

-No me gusta opinar de otras personas, cada quien sabe su estrategia y su trabajo; lo que sí hago es trabajar, estar cercano a la gente y lo más importante, cumplirles-, subrayó Castro Bello.

Dijo que el día de mañana quizá habrá oportunidades, pero para él, reiteró, “las expectativas en este año son de mucho trabajo y de mantener contacto con las familias campechanas, escuchar a las mujeres y hombres que impulsan todos los días al Estado”.

-Hoy más que nada, no es importante si tenemos o no un cargo; yo siempre he dicho, la palabra es lo que cuenta y Christian Castro estará trabajando para cumplir a la gente-, remarcó.