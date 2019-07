“ES UN CORRUPTO DESESPERADO”, NO TUVE NINGÚN ACUERDO CON DUARTE: OSORIO

El senador Miguel Ángel Osorio Chong reiteró que no hubo acuerdo alguno con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a quien calificó como “corrupto desesperado que trata de evadir la responsabilidad de sus actos”.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, señaló: “Lo he dicho y lo vuelvo a decir categóricamente. No tuve contacto con Javier Duarte, con sus abogados ni con nadie de su familia. Conmigo no hizo ningún acuerdo”.

Imagen Noticias dio a conocer un video en el que el exgobernador Javier Duarte afirmará que él no fue detenido, sino que pactó una entrega con el gobierno anterior, concretamente con la Secretaría de Gobernación, a cargo entonces de Miguel Ángel Osorio Chong.

Ante ello el coordinador de los senadores priistas indicó que no pactó nada con Duarte de Ochoa, “ni siquiera estuve enterado de algún pacto con sus abogados o con él. Si Duarte tiene pruebas que las presente, pero por supuesto que no las va a tener. Si alguien negoció con Duarte, no fue la Secretaría de Gobernación”.

Al negar públicamente pido pruebas; está muy dado a las entrevistas últimamente, que las presente. Conmigo ningún acuerdo; con nadie, ni cercano, ni lejano; con ningún familiar, con nadie”, dijo el legislador federal.

Osorio Chong comentó que tampoco conocía si la entonces Procuraduría General de la República (PGR) realizó ese supuesto trato. “Tampoco conocía que tuviera algún acuerdo, y si lo hicieron, lo hicieron sin que yo me enterara”, comentó.