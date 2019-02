ESCÁRCEGA AFINA DETALLES PARA ESTATAL DE ATLETISMO

Los atletas del Centro Deportivo de Alto Rendimiento (Cedar), del municipio de Escárcega, afinan detalles de preparación para tomar parte de la etapa estatal de la disciplina de atletismo, que se llevará a cabo este fin de semana en la pista del CEDAR Campeche.

Son un total de 19 atletas que se encuentran bajo el mando del entrenador Héctor Jiménez Jiménez, quienes estarán buscando su clasificación para formar parte de la preselección con miras a la etapa regional que se llevará a cabo del 4 al 7 de abril en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Los deportistas escarceguenses competirán en la rama femenil en la categoría sub 16 Gabriela Naomy Moreno Gómez; en la sub 18 Brenda Josseline Romero López, Ariadne Yessenia Torres Solís; en la sub 20 Esly Amayrani Turriza Sima, Alejandra Guzmán Santos, Diana Stephany Pozo Bartolo y Diana Herrera Flores.

En la rama varonil en la categoría sub 16 competirá Eric Alexander Hernández Pérez; en la Sub 18: Herson Francisco Montiel May, Erick Jesús Cel Cen, Driden Alejandro López Centeno y Carlos Arturo Martínez López.

Mientras que en la sub 20: José Ángel Rebolledo Vázquez, Jesús Hau Pérez, Josué Emmanuel Josafat Soler Rebolledo, Ángel Jafet Cuj López, Emmanuel Hernández Acosta y Alejandro Ballina Estrada; en la categoría infantil especial Aremi Daniela Ramos García, así lo dio a conocer Carlos Fernández Trujillo, coordinador del Cedar Escárcega.