BIMBA BOSÉ FALLECE TRAS DOS AÑOS DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Tras luchar dos años contra el cáncer, falleció Bimba Bosé, víctima de una metástasis en los huesos, hígado y cerebro. La modelo falleció rodeada de sus hijas y su familia más cercana en el madrileño hospital Ramón y Cajal, según han confirmado fuentes del centro de salud. La modelo viajó desde Sotogrande (Cádiz) hasta Madrid el pasado martes para ingresar en la clínica. Madre de dos niñas —Dora Postigo, de 12 años, y June Postigo, de 5—, anunció en mayo de 2014 a través de un comunicado que padecía cáncer de mama en el seno izquierdo. Tras someterse entonces a una mastectomía, su lucha contra la enfermedad fue infatigable.

La familia solicitó sea respetada su privacidad en estos difíciles momentos y agradece profundamente las muestras de cariño recibidas en todo este tiempo. El deseo expreso de la familia es dar el último adiós a Bimba en la más estricta intimidad, reza un comunicado difundido por la familia.

El pasado verano, la hija de Lucía Dominguín explicó que nunca se había curado del cáncer de mama después de que la prensa especulara con su estado de salud: "Me diagnosticaron cáncer en la mama izquierda hace dos años. Desde entonces sigo en tratamiento. No es que tenga una recaída, es que nunca me he curado. Sigo en tratamiento y va para largo", explicó la modelo y cantante a los medios de comunicación.

La enfermedad cambió por completo la vida de Bimba Bosé. Ahora me organizo mejor, pienso en que mi futuro y el de mis hijas tiene que estar asegurado, me enfrento a la vida de una manera más realista. No dejo de soñar, pero sin ser tan radical, sin boicotearme a mí misma, declaró en una entrevista a SMODA en abril de 2015.

En 2007, Bimba Bosé debutó como cantante junto a su tío Miguel Bosé al grabar juntos el tema Como un lobo, del disco Papito, canción que tiene más de 21 millones de reproducciones en YouTube.