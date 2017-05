ANTE TRAGEDIA, LA MUJER MARAVILLA NO PRESENTARÁ PREMIER EN LONDRES

The Hollywood Reporter publicó un comunicado de la producción: “Nuestros pensamientos están con aquellos afectados por la reciente tragedia en Reino Unido. A la luz de la situación actual, no procederemos con nuestros planes para la premiere de Wonder Woman y actividades de junket”.

En México la cinta se presentará la noche del sábado 27 de mayo en Toreo Parque Central (Boulevard Manuel Ávila Camacho 5, Lomas de Sotelo, Naucalpan).

Esta película sobre los orígenes de la famosa superheroína de DC Comics está dirigida por Patty Jenkins (Monster) y escrita por Allan Heinberg (Anatomía de Grey) y Geoff Johns (The Batman).

Está protagonizada por Gal Gadot (Batman v. Superman: El amanecer de la justicia), Connie Nielsen (Escándalo en el poder), Robin Wright (House of Cards), Chris Pine (Comanchería), Lisa Loven Kongsli (Fuerza mayor), David Thewlis (Regresión), Saïd Taghmaoui (La gran estafa americana) y la española Elena Anaya (La piel que habito).