CRISTIAN CASTRO CONTRAJO NUPCIAS CON LA VIOLINISTA CAROL VICTORIA

Cristian Castro dejó de ser soltero, otra vez, pues hoy alrededor de las 2 de la tarde contrajo nupcias por la vía civil con la violinista mexicana Carol Victoria Urban, en una íntima ceremonia que se realizó en la hacienda Xcanatún.

La ceremonia pasó inadvertido para los habitantes de esa comisaría de Mérida, quienes estaban más bien consternados por la falla en el suministro de energía eléctrica que afectó el Sureste del país. Nadie pareció notar, o no les importó, el paso de lujosos automóviles y camionetas, varios de éstos con vidrios polarizados, que ingresaron al estacionamiento de la hacienda.

Fue alrededor de las 13 horas cuando los invitados comenzaron a arribar a Xcanatún, para la ceremonia civil, presuntamente programada para las 14 horas.

Se vio entrar al lugar a varias mujeres vestidas con elegantes ternos, y caballeros con albas guayaberas y filipinas, aunque al parecer no fue el código de vestimenta, pues la mayoría vistió prendas contemporáneas.

Trascendió que una juez de la Oficialía No. 1 del Registro Civil de Yucatán fue la encargada de casar a la pareja.

Michel, hermano del cantante Cristian Castro, comentó que están emocionados por el enlace matrimonial.

Dijo que el intérprete toma decisiones de manera precipitada, pero "yo conocí a Caro, me cayó muy bien y se dará el tiempo en el que conozca más a la familia, y nosotros a la familia de ella, pero estamos detrás de Cris".

Indicó que Cristian le compartió la noticia de manera "chistosa, porque me lo soltó un poquito en tono broma, un poquito no. Cuando nos vimos en Los Ángeles me dice queremos aplicar la misma que ustedes, queremos casarnos rápido, ya vimos que estamos el uno para el otro, y queremos hacerlo como ustedes".

Un trío yucateco amenizó el banquete que se sirvió al concluir el enlace.