ESTABA DROGADA CUANDO GRABÉ VIDEO SEXUAL: KARDASHIAN

El fenómeno mediático de las redes sociales y los reality televisivos Kim Kardashian, en el más reciente episodio de Keeping Up With the Kardashians, reveló los antecedentes de su era como “chica salvaje”, específicamente, a raíz de la aparición pública del candente encuentro grabado con su entonces pareja, el rapero Ray J, que en 2007 desencadenó un escándalo por la difusión del video porno casero de ambos.

Durante una conversación con su ex cuñado Scott Disick y su hermana menor, Kendall Jenner, la celebridad californiana de 38 años confesó que esa vez estaba drogada cuando se grabó teniendo sexo con Ray J.

“Bueno, fuiste divertida, ¿verdad?, en un momento, como si fuiste salvaje, ¿verdad?”, le preguntó Disick a Kardashian, quien respondió con entusiasmo: “¡Sí!”.

“Es tan raro para mí, no me gusta imaginarte siendo una chica salvaje”, advirtió el otrora cuñado.

Mientras que su media hermana Kendall expresó que “he escuchado historias sobre ti. No sabía que te gustaba drogarte”.

“Me casé en éxtasis”, admitió Kim, refiriéndose a su primer matrimonio de corta duración con el productor musical Damon Thomas.

“La primera vez que consumí éxtasis me casé, la volví a tomar y grabé un video teniendo sexo. Es como si cualquier cosa terrible que pudiera suceder me ocurriera cuando lo consumo”, aseguró Kardashian durante la emisión de E! Online.

La filtración de su video sexual —grabado en 2003 y hecho público en 2007— la catapultó a la fama, ya que el sex tape es de los más visto de la historia con 100 millones de vistas.