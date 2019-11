ESTAMOS LISTOS PARA DEFENDER NUESTRO PEDAZO DE TIERRA: GOBERNADOR

Estamos listos para defender a nuestro pedazo de tierra que nos quieran quitar. Hay gente mal intencionada que ve que Yucatán y Campeche están en paz y en armonía y le quieren quitar pedazos… quieren las mejores tierras, quieren el gran pulmón los monumentos arqueológicos, manifestó el gobernador Carlos Miguel Aysa González.

Asimismo, señaló gente del Instituto Nacional Electoral (INE) “quiere ir a esa zona a ver, a apoyar, no sé qué intereses tienen… está muy claro, el punto Put es el que nos gobierna”.

-Hoy tuve gente desde la mañana cuidando porque hay una situación, nosotros no hablamos, nadas más actuamos; que quede claro: no creo que haya un campechano que no quiera a su Estado y estamos listos para defender a nuestro pedazo de tierra que nos quieran quitar.

-¡Si no pueden controlar ni su estado en la seguridad, estoy excediéndome en hablar, y quieren meterse en los Estados más tranquilos donde hay paz y armonía social! –manifestó y destacó en la zona de interés para la vecina entidad se encuentran las mejores tierras, monumentos arqueológicos, el pulmón de la región.

En este contexto, a pregunta expresa de si el interés es por cuestiones electorales, denunció querían venir también “muy chistosos los del INE” a esa zona, por lo que se presentará la queja correspondiente y ante Notario se certifica esta situación.

Aysa González comentó la semana pasada asistió a una reunión en la Zona Militar que abarca los tres Estados, con sus homólogos de Yucatán y Quintana Roo, con el Ejército Mexicano.

-Hasta me daba risa porque estaba muy clarito la delimitación que tiene el Ejército, que es una institución seria, no se presta a este tipo de situaciones.

Finalmente, aseguró ya planteó el Jefe de la Nación la situación del conflicto limítrofe y apuntó el próximo lunes se reunirá con él.