Estamos muy contentos, dice Regina Blandón sobre su noviazgo

Regina Blandón ha confirmado su relación con Martín Altomaro. Esta declaración llega apenas unos días después de que una revista mexicana filtrara fotografías de Regina y Martín saliendo juntos y en plan bastante romántico.

En entrevista con Javier Poza, dio que conoció Martín Altomaro en el rodaje de ‘Como novio de pueblo’.

“Nos hemos enfocado cada quien en su chamba, que es lo que importa.Y si se sabe qué bien y si no también. Siempre hay comentarios que no son positivos y preferimos no centrarnos en eso. Pero sí, estamos muy bien, muy contentos”.

Señaló que ha recibido muchas críticas por el hecho de que Altomaro es 14 años mayor que ella.

“A mí me sigue pareciendo increíble que muevan noticias así (de la diferencia de edad), como de abuelita. Es impresionante como la gente contesta y cómo es una agresión y un machismo impresionante”.

Pero aclara que procuran enfocarse en lo positivo y en mantener su relación lejos del ojo público y los chismes.