ESTANCIAS INFANTILES SON EMPRESAS PRIVADAS: GÓMEZ SAUCEDO

Mantener las estancias infantiles es impulsar la educación privada; cada una de las titulares de éstas son iniciativa privada, es una estancia particular, que no es lo mismo cuando son instancias de Gobierno, señaló el diputado petista Antonio Gómez Saucedo, luego de reunirse con un grupo de encargadas de estos espacios quienes le exigieron una disculpa pública por hablar de un tema que aseguraron desconoce.

Gómez Saucedo aseguró hay Estancias infantiles que cumplen con los requisitos y otras, no, así como el tener quejas de madres de familia por la forma en que operan, lo que dijo enviará en su momento a cada instancia para que tomen cartas en el asunto, pero no precisó número.

Señaló, buscará se realice una reunión con la delegada federal Katia Meave Ferniza, para plantearle la inquietud de las encargadas de estos espacios, pero también presentarle el proyecto del Partido del Trabajo sobre el tema, que consiste en atender a los hijos de madres trabajadoras que no tienen acceso a atención del IMSS o ISSSTE, impulsando los centros de educación inicial que apuntó se han dado en el país y que en el estado de Campeche no sean podido realizar “excepto los Cendis, el ISSSSTECam y el IMSS”, trabajadores que no son parte de la nómina estatal.

-En el marco de las estancias infantiles, empatar sinergias y aterrizar –dijo y añadió se buscará la construcción de infraestructura que esté en posesión del Gobierno y éste se haga cargo, si no en su totalidad, en el mismo porcentaje del subsidio, en el pago de sueldos y operatividad.

En este contexto, arremetió contra las estancias infantiles pues dijo su operación son un impulso a la educación privada y que cada una de las titulares son empresarias, es un espacio particular “que no es lo mismo cuando son instancias de gobierno”.

Señaló el tema se politizó cuando el diputado priista Jorge Ortega Pérez habló sobre el particular en la máxima tribuna del Estado, al tiempo que aseguró que el proyecto del PT no beneficiará a ese instituto político pues se pretende sean los gobiernos federal y estatal los que lo desarrollen.

Dijo también que la educación inicial es un problema añejo desatendido y que se aplicarán a la gestión y a la labor de convencimiento para que sea una realidad en nuestro estado.

Por último, comentó que las encargadas de las estancias infantiles se comprometieron a entregar la documentación que acredite su preparación y que estos espacios son adecuados “pero no lo hicieron”, además de que analizará si se disculpa o no de manera pública como le exigen.