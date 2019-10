ESTE “BUEN FIN” SERÁ AUSTERO, RECONOCE CANACO

Ante la crisis económica que se vive en todo el país, se espera que este año “El Buen Fin” se realice con total austeridad, así lo planteó el presidente de la Canaco Servytur, Jean Du Bar del Río.

Y es que todavía están por definir fecha pero el panorama no es muy favorecedor, dijo que no se le puede exigir a los ciudadanos que consuman cuando prácticamente todos se están viendo lesionados por no tener dinero a estas alturas del año.

Por lo que exhortó a los consumidores a gastar el poco recurso que tengan en algo que verdaderamente les represente un ahorro y que sea de suma utilidad en sus hogares.

Jean Du Bar reiteró que en esta ocasión no se rifará un automóvil como se hizo el año pasado, aunque dijo que se buscará una manera de incentivar a los consumidores.