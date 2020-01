Este viernes, Contribumáticos abrirán hasta las doce de la noche

Este viernes, los contribuyentes tendrán hasta las doce de la noche para pagar sus derechos de emplacamiento, debido a que a partir del primero de febrero, se incrementarán las tarifas ante el incremento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

A partir del sábado, el juego de placas de circulación tendrá un costo de mil 172.88 para automóvil de servicio particular o privado, automóvil de alquiler de servicio público local, camión o vehículo de carga de servicio particular o privado, camión o vehículo de carga de servicio público local, autobús o camión de pasajeros de servicio particular o privado, autobús o camión de pasajeros de servicio público local.

En tanto, 390.96 pesos para motocicletas, servicio particular o privado y público; mil 737 pesos para placas demostradoras; y 130.32 pesos para bicicletas.

De igual forma, indicó que el sábado abrirán los módulos de cobro, a fin de evitar saturaciones.