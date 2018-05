ESTOY CONTRA LA RIQUEZA MAL HABIDA: AMLO

Andrés Manuel López Obrador manifestó que no tiene ninguna diferencia, ningún pleito con los que son verdaderamente empresarios de México, pero hay algunos que tienen intereses económicos y políticos, y están provocando este enfrentamiento que “yo les diría que es artificial”.

“Es parte de la propaganda en contra nuestra, nosotros respetamos mucho a los empresarios de México, me reunido con todos los empresarios, con los comerciantes, con los empresarios de los municipios, de los estados del país”, indicó el candidato presidencial por la coalición “Juntos haremos historia”.

Agregó que hay un grupo que no quieren el cambio, porque se han beneficiado de la política de pillaje y de saqueo, ellos han sacado provecho personal y no quieren como lo dijo ayer dejar de robar y no quieren dejar de mandar, quieren seguir teniendo el privilegio de mandar.

“Entonces están muy nerviosos, desesperados, porque la gente quiere un cambio verdadero, pero lo único que puede decir es que soy respetuoso de los empresarios, que no tengo problemas con los empresarios, que no tengo pleito con los empresarios”, expuso.

A la pregunta de los reporteros que si no tiene pleito con ningún empresario, López Obrador insistió que no tiene problemas con los que verdaderamente son empresarios, con los que no trafican con el poder, que no se han hecho inmensamente ricos al amparo del poder.

“El que invierte, el que genera empleos, el que apoya el desarrollo el país y lo hace de manera honrada merece respeto, yo estoy en contra de la riqueza mal habida, estoy en contra de la corrupción, no en contra de los empresarios”, explicó.

A la pregunta de los reporteros que si no fue un exceso el responderle a ese grupo de empresarios, López Obrador dijo que no, es que de vez en cuando hay que hacerles ver, tienen que comprender que no son los dueños de México, que es el pueblo de México, el único amo que existe en el país.