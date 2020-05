Estudiantes ya pueden subir documentación a la página de la “Pablo García”

A partir de este viernes 15 y hasta el 29 de mayo, los más de mil 900 aspirantes que solicitaron una beca de Educación Especial y apoyos económicos de primaria y secundaria a la Fundación Pablo García deberán cargar sus documentos en la página oficial, lo que ha generado dudas entre los padres de familia las cuales fueron aclaradas.

El director Jorge Esquivel Ruiz destacó que por esta ocasión solo se está pidiendo tres documentos, entre éstos la boleta de calificación final del ciclo escolar anterior, y precisó que en caso de no estar firmada no habrá problema, también se requiere la boleta de calificación parcial de este ciclo escolar, comentó que quienes no la hayan recibido la podrán descargar en la plataforma de la Secretaría de Educación. El tercero y último requisito es una constancia original de comprobante de ingreso mensual.

Esquivel Ruiz significó que por la contingencia sanitaria se eliminaron de los requisitos varios documentos para dar facilidades a los aspirantes y que ninguno quede fuera de estos apoyos.

Con esta estrategia dijo, se evita poner en riesgo a alumnos y a padres de familia evitando que presenten en las oficinas de la Fundación Pablo García estos documentos, también agregó que se otorgaron casi 15 días para dar suficiente tiempo a quienes por algún motivo tengan complicaciones al momento de cargar los documentos.