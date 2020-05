EU acusará a China de piratear estudios sobre vacuna del Covid-19

De acuerdo a The Wall Street Journal y The New York Times, Estados Unidos acusará a China de intentar piratear investigaciones estadounidenses sobre una vacuna contra el Covid-19.

El FBI y el Departamento de Seguridad Interior (DHS) estarían planeando emitir una advertencia sobre los piratas informáticos chinos.

Cabe recordar que algunos países están en una carrera contrarreloj para obtener una vacuna.

Funcionarios de Estados Unidos acusan a los piratas de estar vinculados al gobierno de China. La advertencia será emitida en los próximos días.

Fue el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, quien rechazó las acusaciones, afirmando que su país se opone firmemente a los ciberataques.

“Estamos liderando la investigación mundial para el tratamiento y una vacuna para el coronavirus (..) es inmoral atacar a China con rumores y calumnias en ausencia de pruebas”.