EX PAREJA DE ANISTON NO REVELARÁ DETALLES DE SU SEPARACIÓN

Luego de dos semanas de anunciar su separación de la actriz Jennifer Aniston , el también artista Justin Theroux rompió su silencio para contar que no revelará más detalles de su vida sentimental y que ahora solo se dedicará a su trabajo.

“Lo único que puedo hacer ahora es trabajar, así que si alguien a quien no conozco en absoluto viene hacia mí y me pregunta sobre mi vida privada, pues le contestaré: ‘No tengo ni idea de qué me estás hablando’. No tengo que dar explicaciones”, declaró a la revista francesa Mastermind.

Asimismo, el actor acusó a los medios de comunicación de distorsionar su imagen frente a la realidad. Theroux se ha caracterizado por tratar de estar lejos de los escándalos.

“No me quita el sueño lo que se pueda publicar sobre mí. Ya he dejado de preocuparme sobre lo que la gente piense de mí, y la verdad es que esa preocupación ya era mínima desde hace algunos años”, manifestó el reconocido actor.

Cabe señalar que los actores publicaron un comunicado dando a conocer su repentina separación. Hay que recordar que ambos se casaron en el 2015 cuando Aniston tenía 46 años y Theroux 43.