Exdiputado asegura no estar involucrado en el ataque a saxofonista

Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado del Partido Revolucionario Institucional, rechazó estar implicado en el ataque con ácido del que fue víctima la saxofonista María Elena Ríos Ortiz.

Aseguró que ha sido víctima de un “linchamiento mediático” y señaló que no pagará por un delito que no cometió.

“Es increíble como el linchamiento mediático y la presión de la opinión pública derivado de acusaciones sin fundamento han construido un culpable, y yo no lo soy”.

“No tengo nada que ver con lo ocurrido a la señorita. Jamás he sido una persona violenta. No sería capaz de hacer lo que de manera irresponsable y sin pruebas me acusan. Soy padre de tres hijas, a quienes amo”, dijo.

Dijo desconocer a los detenidos, las cuales están acusados por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) como los autores materiales del ataque con ácido a la joven y que están imputados del delito de tentativa de feminicidio.