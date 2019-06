EXIGEN A ALCALDE ATENDER COMUNIDADES RURALES

Presidentes de las juntas municipales del Campeche se manifestaron en el Ayuntamiento para exigir al alcalde que cumpla con los apoyos que en campaña prometió, pues acusaron que la zona rural se encuentra en completo abandono, con las calles rotas y sin luminarias, ambulancias descompuestas y demás problemas que continúan ignorando.

Jorge Cámara Chivor, presidente de la Junta Municipal de Pich, señaló que desde hace meses en su comunidad está descompuesta la ambulancia, pero no tienen recursos para mandarla a componer ni comprarle llantas, pues en repetidas ocasiones se ha solicitado el apoyo al Ayuntamiento y los han ignorado.

“Están abandonadas las comunidades rurales, solo van a pavimentar 100 metros de calle y lo demás lo dejan a medias, solo dicen que no hay dinero, las ministraciones que nos corresponde si nos lo dan pero no alcanza para nada, pedimos apoyos y nos lo rebotan y la misma situación la vivimos en todas los pueblos, no vamos a robar el dinero queremos trabajar”.

Juan Carlos Salazar Hernández, presidente de la Junta Municipal de Alfredo V. Bonfil, exigió al edil panista que se reúna con todos los representantes de las 38 comunidades que forman parte del municipio de Campeche porque 8 meses de haber iniciado su administración, hasta ahora no hay un plan de trabajo.

“Queremos una audiencia con el presidente porque hasta ahorita no ha tenido acercamiento con nosotros, no hay un plan de trabajo y nosotros recibimos los golpes en la comunidad porque la gente se queja de que no hay apoyo y que hacemos si las gestiones están y nos la rechaza el Ayuntamiento”.