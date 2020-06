Acusan que empresa responsable del Tren maya los desprecia por ser indígenas

Filiberto Ku Chan, delegado nacional de Ejidatarios Autónomos de la Península de Yucatán, aseguró sus integrantes no están en contra del proyecto del Tren Maya; lo que quieren es que el Grupo Carso, a cargo del tramo 2 en el Estado de Campeche los trate con respeto pues “nos desprecia por ser indígenas”, y exista el diálogo.

Dijo la tarde de este jueves se les informará la hora y lugar en que se realizará la reunión con los empresarios, pues afirmó categórico Grupo Carso se ha manifestado de manera despectiva de los indígenas en tanto la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Campeche dice ser dueño de la plaza, que se quiere sorprender a los indígenas al ofrecerles 20 mil pesos por sus bancos de materiales.

-Pedimos negociación porque tenemos lo que ellos necesitan, los materiales que requieren pero exijo la capacitación a los indígenas y empoderarlos.

Dijo directivos del Grupo Carso vendrán a Campeche porque es en Campeche donde se tienen que resolver los problemas y advirtió que si no hay respuesta para el diálogo a las 12 horas, un minuto después se comenzarán a quemar camionetas.

-No pueden venir a nuestra casa y entrar sin autorización y con insultos y amenazas. Nos tienen que respetar y entender que “aún entre los perros hay razas” y que “nosotros somos de origen”. Lo que queremos es una negociación con la mano de obra, los recursos naturales pero con Carso… no es con el alcalde, Fonatur, el Gobernador, la CTM o el Presidente y si no la hay, la pregunta es cómo van a hacer su terraplén.

-Tenemos mano de obra, recursos naturales y estamos exigiendo un derecho: nuestra autonomía.