Exigen a la comuna campechana desalojar a ambulantes del Centro Histórico

Con pancartas, enardecidos y dispuestos a defender sus derechos como comerciantes, los locatarios del Mercado Principal “Pedro Sáinz de Baranda” desfilaron por toda la calle 53 del Centro Histórico exigiendo a las autoridades del Ayuntamiento que desaloje a los vendedores ambulantes que en últimas fechas se han multiplicado por toda la arteria.

Acusaron ser víctimas de competencia desleal ya que señalaron que es injusto que se le brinde oportunidades a quiénes vienen de otros estados como Chiapas y Tabasco a vender a Campeche y se deja a un lado a los locatarios de la entidad quienes todo el año hacen su mayor esfuerzo por mantenerse activos y en temporada alta como lo ha sido la temporada decembrina se les deja un lado y se privilegia a foráneos.

Reprocharon al subdirector de Mercados, Eleazar Herrera Vázquez, las presuntas amenazas en su contra evitando que desarrollen sus actividades de comercio.

Los comerciantes del mercado principal desfilaron hasta el ayuntamiento donde pidieron hablar con el alcalde que no se encontraba en su oficina y fueron atendidos por la titular de Participación Ciudadana, Asunción Caballero May, y más tarde a la Comuna no le quedó más remedio que enviar a inspectores.

Sin embargo, estos sólo pidieron a los comerciantes ambulantes desalojar la calle.

Fue alrededor de las 2 de la tarde, en un tramo de la calle 53, donde se registró un enfrentamiento entre ambulantes y comerciantes del mercado principal y quienes exigieron sean desalojados pues aseguran que les está ocasionando una afectación al reducirse sus ventas.

Y es que en la calle 53 se pueden observar comerciantes de todo tipo de productos en su mayoría ropa, cinturones y accesorios que incluso obstruyen las banquetas evitando el paso de los ciudadanos que transitan por estas vialidades.

El ambulantaje ha sido una constante en la actual administración municipal y es que el año pasado a tan sólo un mes del cambio de administración ocurrió lo mismo incluso se reconoció que se había permitido el ambulantaje excesivo.

Cabe recalcar que el reglamento para el comercio en la vía pública establece que la aplicación de este documento correrá a cargo de la presidencia municipal.