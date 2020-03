Exigen cese de vicefiscal de Carmen

“El gremio de abogados en todo el estado está cansado de las arbitrariedades de la Fiscalía General del Estado”, manifestó Miguel Cicler Pérez, quien acusó, la ciudadanía campechana ha sido objeto de violaciones de derechos humanos, de detenciones ilegales y de tortura por parte del vicefiscal en Ciudad del Carmen, Mario Ortiz; y del subdirector de la Policía Ministerial, Wilbert Trejo.

Entrevistado en los bajos de Palacio de Gobierno, en compañía de sus homólogos Jorge Trujeque, Javier Canul y Miguel Ucan, indicó presentaría su solicitud en las oficinas del Gobernador, y un escrito en el que aseguró acredita abusos de autoridad por parte del Fiscal y de las Vicefiscalías, hechos que dijo estar seguro también se dan en la capital de la entidad.

Afirmó la comunidad de abogados en la entidad está cansada de la arbitrariedad de la Fiscalía que dijo se da no solo en contra de los litigantes, sino de la sociedad, que afirmó ha sido objeto de violación de derechos humanos, detenciones ilegales, tortura y detenciones “que son totalmente inhumanas”.

-Lo más importante a veces sin motivo ni razón detienen a las personas, solamente para lograr presionarlas e intimidarlas para poder darle información a la Fiscalía. Así no se puede trabajar el nuevo Sistema de Justicia Penal Oral y no es posible que el Fiscal no esté a la altura de las reformas que protegen a la sociedad.

Indicó entregará un oficio de seis mujeres detenidas en Carmen, que fueron objeto de maltrato, violentadas e incluso desnudadas en la Vicefiscalía y agregó que “si esto sucede en Carmen, sucede en Escárcega, en cualquier parte del Estado de Campeche”.