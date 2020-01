Exintegrantes de RBD se reúnen y avivan esperanzas de reencuentro

Los exintegrantes de la banda RBD causaron revuelo en las redes con un reencuentro sorpresa para despedir el 2019. Lo cual creó grandes ilusiones en sus fanáticos de un posible regreso musical del grupo.

El pasado domingo 12 de enero, Anahí, Maite Perroni y Christian Chávez volvieron a verse y publicaron en sus historias de Instagram una foto donde se les ve muy felices. Anahí fue quien dio la sorpresa y Christian replicó la imagen en su perfil con la frase “Las amo”.

Pese a que ¡ dicha reunión crea en los fans muchas esperanzas de por lo mínimo una gira de esta agrupación que enamoró a miles de mexicanos, la mismísima Maite Perroni ha aclarado las dudas y ha despejado el panorama, rompiendo el corazón de más de un seguidor.

“Este es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, si no el reencuentro de las seis almas que fueron una sola… y ayer verlos a cada uno a los ojos y estar juntos por que nosotros quisimos fue regalarnos el tiempo que nos debíamos que no tiene precio, ni se compara con nada”, sostuvo Perroni en una entrevista con el periodista Óscar Uriel en su programa 24xSegundo.

La revista Quien agrega además que la actriz aseguró que si bien han conversado sobre un grabar juntos de nuevo, “No creo (que se dé el reencuentro). Cada quien está en su rollo. Nunca ha habido una propuesta así como oficialmente, que determine, que todos se lo replanteen”, aseguró.