Exjudoca Vanessa Zambotti da positivo a COVID-19

La exjudoca olímpica mexicana Vanessa Zambotti dio positivo a coronavirus, después de presentar los síntimas y someterse a la prueba, y se está recuperando en casa.

La ex atleta dio la noticia en sus redes sociales y apunto: “Dí positivo al Covid-19, me siento bien, estoy tranquila y en casa, sin mayores s´9ntomas nada más que fiebre y malestar. Tengo el apoyo de gente cercana a mi vida tanto familiar como laboral, amigas y amigos. Traté de hacer la cuarentena desde hace tres semanas, pero no sé qué pasó. Cuídense mucho, está cabrona esta enfermedad”.

“Me hice el examen en un laboratorio privado he tratado de comunicarme con el gobierno para avisarles de mi caso pero no he tenido éxito ya que en la línea Covid solo es para registrar casos nuevos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Zambotti participó en los Juegos Olímpicos de Rio de Janiero 2016 y se retiró del alto rendimiento. Participó en cuatro justas olímpicas. Actualmente trabaja para el judo a nivel panamericano.