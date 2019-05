EXMINISTRO ARGENTINO SE REÚNE CON MORENISTAS, NIEGA SER ASESOR DE AMLO

El diputado argentino Axel Kicillof, quien fue ministro de Economía en el Gobierno de Cristina Fernández, desmintió este miércoles que haya viajado a México para asesorar al Gobierno izquierdista de Andrés Manuel López Obrador.

Varios medios señalaron que Kicillof tiene previsto abrir una consultoría política y económica en el adinerado barrio de Polanco de la capital mexicana y que ya tenía como clientes a la secretaría mexicana de Bienestar y a la de Función Pública.

“No conozco Polanco, no conocía a ninguno de los funcionarios mencionados en la nota y no me dedico a la consultoría”, añadió Kicillof, quien fue ministro de Economía y Finanzas de Argentina entre 2013 y 2015.

El actual diputado por el argentino Frente para la Victoria (FPV), liderado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), llegó el pasado lunes a Ciudad de México, donde ha mantenido reuniones con diversas autoridades y miembros del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El kirchenirsmo está a la expectativa de que Cristina Fernández, procesada por corrupción, oficialice próximamente su candidatura a las presidenciales del próximo 27 de octubre.