EXMISS UNIVERSO NIEGA BODA CON HIJO DE LÓPEZ OBRADOR

La revista Hola ha citado una entrevista que el periodista venezolano Luis Olavarrieta realizó a Irene recientemente, en la que la modelo habló por vez primera sobre su noviazgo con Andrés Manuel y aprovechó para desmentir los rumores que se ciernen sobre la pareja, entre ellos la posibilidad de que ya se hubieran casado en secreto.

En el momento en que el periodista le preguntó sobre “su esposo”, el hijo de López Obrador, Irene aclaró: “No estoy casada. No me casaría en silencio, los invitaría a todos, cuando me case los voy a invitar”, declaró.

Irene Esser es conocida en su país natal por haber representado a Venezuela en el certamen de Miss Universo en 2012; recientemente participó en la serie Bolívar, en donde interpretó el papel de María Teresa.