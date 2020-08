Explosión en Baltimore deja al menos una persona fallecida y personas atrapadas bajo los escombros

Este lunes por la mañana, una enorme explosión presuntamente por acumulación de gas sacudió en la zona residencial de Labyrinth Rd en Baltimore, Estados Unidos, detrás del centro comercial, provocando la muerte de una mujer.

Al menos 30 bomberos llegaron a la escena del desastre, donde la explosión de gas natural redujo las casas a montones de escombros, ocasionando que varias personas resultaran lesionadas o quedaran atrapadas bajo los escombros, entre ellos menores de edad.

Dos de los ocupantes de las casas fueron trasladados a hospitales en estado grave, mientras que una mujer adulta fue declarada muerta en el lugar, tuiteó el departamento de bomberos.

Cabe mencionar que, la empresa Baltimore Gas and Electric recibió una “llamada inicial” del Departamento de Bomberos a las 09:54 horas de este lunes y estaba trabajando para cortar el gas a los edificios en el área inmediata, dijo su portavoz Linda Foy.

There has been a gas explosion on the 4200 block of Labyrinth Rd behind the shopping center. Baltimore City as well as Baltimore County Fire and Police departments are on scene. Please keep away from the area and join me in praying for all those involved. pic.twitter.com/qKnJ7wl84n

— Isaac Schleifer (@CouncilmanYitzy) August 10, 2020