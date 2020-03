Fabrican respirador artificial en Sonora

Gustavo Ozuna, ingeniero industrial y maestro en Ciencias de la Universidad de Sonora, diseñó y fabricó un respirador artificial de bajo costo para apoyar el esfuerzo nacional contra el coronavirus.

Los materiales son fáciles de conseguir y su funcionamiento es simple, explicó Ozuna a Noticieros Televisa.

El ingeniero dijo que “El precio sería, entre circuitería, la bomba, precios y demás, te puede ir saliendo de los 600 y 800 . Yo lo armé en dos horas”.

Por todo lo que se vive en México y en todo el mundo a causa de la pandemia del COVID-19, fue lo que lo empujó a crear este respirador

Salió la noticia de que había pocos respiradores en Sonora, que se cuidaran y todo eso. Entonces yo me preocupé. Me puse a buscar en internet. Vi capacidad de aires, tipos de válvulas, empecé a ver todo, y que me pongo a armarlo”, explicó.

El diseño del ingeniero Ozuna está a disposición de quien quiera utilizar, replicar y mejorar, siempre y cuando lo haga con el único propósito de ayudar.

CON INFORMACIÓN: Noticieros Televisa