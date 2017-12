FACEBOOK TE AVISARÁ CUANDO APAREZCAS EN FOTOS SIN ETIQUETAR

La red social Facebook ha comenzado a utilizar sus mecanismos de reconocimiento facial para avisar a los usuarios a través de notificaciones de la presencia en su plataforma de imágenes en las que aparecen incluso si no han sido etiquetados, aunque esta función no llegará a Europa.

Esta herramienta se incorpora a otros servicios de reconocimiento facial ya presentes en Facebook y funciona de forma opcional, pudiendo activarse y desactivarse desde el menú de opciones de la red social, como ha explicado la compañía a través de un comunicado oficial.

La nueva función avisa a los usuarios cuando aparece una fotografía a través del apartado de notificaciones de la red social. Estos avisos se llevan a cabo solamente si la fotografía se ha publicado en la red de contactos del usuario con el objetivo de mantener la privacidad, según la compañía.

Facebook, que no emplea la herramienta de reconocimiento facial entre las fotografías ya publicadas sino solo entre las nuevas, ha manifestado su intención de utilizar próximamente la tecnología también entre las imágenes publicadas por usuarios que no sean amigos, para evitar así suplantaciones de identidad.

Además de para avisar de las fotografías en las que aparecen sus usuarios, Facebook ha pasado a utilizar también su reconocimiento facial para facilitar su uso por parte de personas con problemas de visión, avisándoles mediante lectores de pantalla de quién aparece en las fotografías del News Feed incluso si no están etiquetados.

Asimismo, Facebook ha adelantado que la implantación de esta tecnología no será generalizada, dado que no llegará a los países de la Unión Europea ni a Canadá, donde la compañía no emplea su reconocimiento facial.

La nueva herramienta de Facebook emplea la misma tecnología de reconocimiento facial, que la compañía utiliza desde el año 2010, y que ya formaba parte de otra herramienta anterior para sugerir a los usuarios que etiquetasen a las personas que aparecían en las imágenes o vídeos que subían.