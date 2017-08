FALLECE CANTANTE DE “YO SOY TU AMIGO FIEL”

El cantante, músico y actor de doblaje Ricardo Murguía, recordado por su interpretación del tema Yo soy tu amigo fiel en la cinta Toy Story, falleció este miércoles según reportaron compañeros de profesión.

Nacido el 11 de mayo de 1949 en la Ciudad de México, desde los años 90 participó en los doblajes de canto e hizo voces especiales para personajes y películas de la empresa Disney.

En 1965 formó con su hermano Jorge, Gonzalo Rosado y Javier Corral, el grupo musical Los 4 Crickets, en donde fungía como arreglista, guitarrista y vocalista; con esa banda graba varios sencillos en México y un disco en Colombia.

Más tarde se integra al Grupo Tabasco con el que participa en giras por México y Estados Unidos, sobre todo en DisneyWorld y Disneylandia como “el grupo de casa”.

En su faceta de actor de doblaje participa en cintas como El extraño mundo de Jack, Muppets 2: los más buscados y Cuentos encantados: sigue tus sueños, al igual que en caricaturas como Phineas y Ferb.

Como cantante interpreta los temas Buenas nuevas de la cinta Jim y el durazno gigante; Cambios extraños y No navegaré nunca más, además de la ya mencionada Yo soy tu amigo fiel, de la saga Toy Story, creada por la empresa Pixar Animation Studios.

Asimismo es autor de Hora es de vivir del filme Bichos y el Tema de Floop del largometraje Mini Espías, que también interpreta. Sin embargo son mucho más conocidas sus participaciones en Quiero ser como tú y Busca lo más vital, canciones insignia de la exitosa película El libro de la selva.

Me faltan y me fallan las palabras siempre que acontece un evento como este. Solo quiero abrazar en la distancia a sus familiares. No imagino cómo se sienten, pero sí sé que no es el mejor momento por el que están pasando”, se lee en la página “Actores de Doblaje en México” en Facebook.

En esa misma red social se muestra un video de Murguía junto a su compañero Carlos Segundo mientras interpretan juntos Yo soy tu amigo fiel.

Justamente Carlos Segundo publicó en Twitter: “Con gran tristeza les comunico el sensible fallecimiento de un gran amigo, talento y profesional. Mi ‘tocayo’ Ricardo Murgía, voz cantada de ‘Woddy’ en ‘Toy Story’ y por lo cual nos decíamos ‘tocayo’.

Gracias a eso nació ‘nuestra gran amistad’. Me uno a la pena de Gigi, su encantadora esposa, familiares y amigos que tuvimos la fortuna y el honor de conocerle. Descanse en paz Ricardo Murguía”, finalizó.