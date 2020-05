Fallece el legendario Don Shula, entrenador de los Delfines de Miami

Los Delfines de Miami emitieron un comunicado para anunciar el lamentable deceso del legendario, Don Shula, entrenador que los llevó a culminar una campaña perfecta en 1972, cuando vencieron a los Pieles Rojas de Washington en el Super Bowl VII.

Dicha proeza no ha sido igualada hasta la fecha, luego de que los Patriotas de Nueva Inglaterra cayeron en el Súper Domingo ante Gigantes de Nueva York en 2008, tras terminar la temporada de manera invicta con marca de 16-0.

Donald Francis Shula comenzó su carrera en 1951, aunque su etapa como jugador sólo duró siete años, en los cuales militó para los Cafés de Cleveland, Potros de Baltimore y Pieles Rojas de Washington.

Luego de su retiro, Shula consiguió diferentes puestos como entrenador en los equipos de futbol colegial de algunas universidades, hasta que, en 1960, fue nombrado coordinador defensivo de los Leones de Detroit (1960-1962).

Luego de 33 campañas en la NFL, Don Shula posee el récord de más victorias en la liga, con 347, además de 173 derrotas y seis empates. En 1995 anunció su retiro y dos años más tarde, entró al Salón de la Fama en Canton, Ohio.

The Greatest.

Thank you for everything, Coach Shula. pic.twitter.com/7eXY4ZOKn6

— Miami Dolphins (@MiamiDolphins) May 4, 2020