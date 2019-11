FALSO QUE POZOS LANZ SE HAYA IDO A MORENA: ANÍBAL OSTOA

“Es una noticia falsa que Raúl Pozos Lanz, ex senador por el Revolucionario Institucional (PRI) haya decidido abandonar las filas de su partido para sumarse a las de MORENA”, señaló el senador Aníbal Ostoa Ortega, y agregó quien publica esto “no sé si es para beneficiarlo o perjudicarlo”.

-No creo que sea cierto… a veces nos encontramos en –la Ciudad de- México, en algunas ocasiones llega por ahí a visitar amigos de su Partido y nos hemos encontrado, pero no me ha dicho nada… creo que me habría enterado si fuera algo real.

En cuanto a los acercamientos con la ex senadora Layda Sansores San Román consideró fueron una o dos visitas amistosas y pidió recordar fueron compañeros en el Senado de la República por lo que señaló quedó una relación de trabajo “pero es lo único que sé”.

Finalmente, a pregunta expresa sobre si Pozos Lanz aportaría algo al partido Morena, señaló todos los que se acerquen “de buena fe, con el fin, con el propósito de contribuir a la transformación del Estado, a la democratización, que vengan con una actitud positiva, favorable y, sobre todo, de mucha convicción, con mucho gusto”.