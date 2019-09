FALSO QUE TENGA EMPRESAS, NO ME INTERESA EL DINERO: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que él y su esposa, la poetisa Beatriz Gutiérrez Müller sean “socios” de 26 empresas, tal y como los registraron ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En su conferencia matutina, el mandatario informó que ayer el SAT le informó acerca de la información detectada en la que aparece (con documentos falsos) como supuesto socio de las firmas, las cuales fueron registradas en Boca del Río, Veracruz, el pasado 11 de agosto.

López Obrador aclaró que él no es empresario y que no tiene interés por lo material, y aunque el desconoce el objetivo de que aparezca como presunto socio empresarial aseguró que el SAT ya investiga el caso.

“Decirle a los mexicanos que no soy empresario y respeto a quienes se dedican a esa actividad; no tengo empresas, no tengo propiedades ni bienes, apenas tengo la cuenta en la que me depositan mi sueldo; nunca he tenido tarjeta de crédito, nunca me ha interesado el dinero”, dijo.

Informó que esperará el informe del SAT para dar a conocer más información sobre las 26 empresas, las cuales fueron canceladas y no se registran operaciones.