FALTA TRANSPARENCIA EN AYUNTAMIENTO, DENUNCIAN

Las finanzas del Ayuntamiento de Campeche carecen de transparencia, acusó el décimo regidor Agustín Rosado Sierra, quien señaló que el alcalde Eliseo Fernández Montufar tiene la obligación de comunicar a los ciudadanos en qué se gasta cada peso, pues es dinero del pueblo.

Dijo que a casi 8 meses de que el panista tomara el cargo como alcalde no hay transparencia ni legalidad en la administración financiera, y es que a pesar de que se ha solicitado a través del Cabildo y en la Secretaría General del Ayuntamiento hasta ahora no ha habido respuesta, lo que hace pensar que los recursos no están llegando a donde debieran.

“Es lamentable porque parece que al alcalde solo le interesa viajar, dejando de lado sus obligaciones de atender los servicios públicos y demás necesidades que aquejan a miles de ciudadanos, ahora se va a Corea y nadie sabe que va hacer ahí y cuáles serán los beneficios que tendrán los campechanos, realmente hace falta más claridad”.

Agustín Rosado Sierra recordó que todas las autoridades están obligadas a rendir cuentas, y en el caso de Eliseo Fernández no es la excepción, por lo que pidió que privilegie a los campechanos y deje a un lado la soberbia.