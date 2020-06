Familias de Chiná denuncian abandono por parte del Ayuntamiento

Entre el agua se encuentran los patios de unas 10 familias de la comunidad de Chiná quienes pidieron el apoyo de las autoridades para la construcción de un desagüe que les permita liberar sus terrenos de la abundante agua que se ha convertido criadero de moscos, gusarapos y demás insectos.

Una de las afectadas, la señora Verónica Hernández comentó que todos los vecinos han padecido de dengue por la proliferación de los moscos y este es un problema que enfrentan cada año y que a pesar de las solicitudes formales que han metido en las diversas áreas del Ayuntamiento de Campeche no han recibido respuesta.

El señor José Trejo Mata comentó que en múltiples ocasiones han enviado oficios al comisario pero no han tenido respuesta y la situación es preocupante porque las lluvias parecen no detenerse por lo que advirtieron que si la autoridad no hace nada por ellos tendrán que romper la carretera para crear un canal de salida del agua.

En esta zona viven personas de la tercera edad quienes no pueden salir de sus viviendas porque las condiciones en las que se encuentra el agua estancada desde hace más de dos semanas les ha ocasionado erupciones en la piel principalmente en los pies y piernas que son las partes del cuerpo que más se exponen.