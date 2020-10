Federico Viñas, delantero de América, da positivo a covid-19

La Liga MX dio a conocer que el América realizó 73 pruebas a jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo y staff, de las cuales hubo un resultado positivo de coronavirus. Minutos después, el delantero uruguayo Federico Viñas reveló que él es el que contrajo covid-19.

“Hola a todos, quiero comentarles que he dado positivo a la prueba de covid-19. He tenido varios síntomas, al día de hoy estoy mejor. Siempre fui responsable en el tema del cuidado, pero es lo que tocó. También quiero decirles que no se relajen, tomen todas las precauciones posibles. Les mando un fuerte abrazo y que estén bien”, escribió el charrúa en su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que previo a la jornada 16 del Torneo Guardianes 2020, el 26 de octubre se realizaron 73 pruebas a jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo y staff, de las cuales arrojó un resultado resultado positivo.

El jugador uruguayo se reporta asintomático y se encuentra bajo supervisión del equipo médico del club de Coapa y de un neumólogo.

El Club América mantendrá la aplicación estricta de los protocolos de salud de la Liga MX, así como el monitoreo permanente del estado de salud de sus integrantes. Las Águilas reciben el domingo a los Tigres de la Universidad de Nuevo León, en el estadio Azteca a las 17:30 horas.